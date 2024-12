Napoli – Aggredisce gli agenti, arrestato 20enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 20enne del Marocco, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di un soggetto molesto che si rifiutava di fornire le proprie generalità ad una pattuglia del personale dell’Esercito Italiano, impegnata nell’operazione denominata “Strade Sicure”.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato il prevenuto in evidente stato di agitazione che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.