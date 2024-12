Torre del Greco – Il Circolo Nautico si apre anche al canottaggio: il 7 dicembre varo del Coastal Rowing “Corallina”

l Circolo Nautico Torre del Greco apre al canottaggio. E lancia in acqua il Coastal Rowing 4x “Corallina”, nome che di fatto simboleggia la piena appartenenza alla città vesuviana.

È tutto pronto, nella sede posta nella zona del molo di ponente del porto, per il varo dell’imbarcazione che permetterà ai soci, agli sportivi e agli appassionati di allenarsi direttamente nelle acque di Torre del Greco. Sabato 7 dicembre, alle ore 12, è infatti in programma il varo dell’imbarcazione Corallina. E per la circostanza al circolo arriverà il presidente nazionale della federazione canottaggio, Davide Tizzano. Non solo: l’occasione sarà propizia, come fanno sapere dal sodalizio, anche per provare le attrezzature idonee alla voga che saranno sistemate all’interno della palestra. Quello di sabato, insomma, sarà un vero e proprio open day dedicato al canottaggio, che permetterà al Circolo Nautico – fresco della consegna della stella d’oro al merito sportivo – di provare a rinverdire in uno sport diverso i fasti legati al mondo della vela.

Nella lettera inviata agli iscritti, nella quale viene data la notizia dell’apertura al canottaggio, il presidente Gianlugi Ascione parla di “una nuova ‘avventura’ sportiva”. Il Coastal Rowing è una disciplina che si è sviluppata in Francia sul finire degli anni ’80 e rappresenta oggi un nuovo modo di intendere il canottaggio, dove ad emergere è soprattutto il rapporto canottiere-mare-natura e il puntare a tenersi in forma: “Ma volendo ci sarà anche l’opportunità per un po’ di agonismo” precisa ancora Ascione.