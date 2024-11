Torre del Greco – Commissione d’inchiesta sulle attività delle Politiche Sociali, Palomba: “Strumento di verifica e di trasparenza dell’attività politica“

Comunicato stampa

“La Trasparenza vuole trasparenza”

Ho notizia di un ordine del giorno, in calendario nel prossimo consiglio comunale, per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulle attività delle Politiche Sociali, richiesta da diversi consiglieri comunali.

Questo tipo di commissione rappresenta uno dei massimi strumenti di verifica e di trasparenza dell’attività politica e fanno bene all’intero sistema amministrativo.

Ricordo che durante la mia precedente esperienza a Palazzo Baronale, mi sono state presentate due richieste di commissioni d’inchiesta alle quali immediatamente ho dato esecutività, votandole personalmente in consiglio comunale e invitando a votarle all’intera mia maggioranza.

Sono certo che anche in questo caso l’attuale squadra di governo cittadino che è sensibilissima ai temi della Legalità e della Trasparenza, facendone un proprio punto cardine del programma elettorale, sceglierà, con criterio e con giudizio, la via della trasparenza dando prova concreta di quanto in questi mesi asserito in ogni sede.

Cosi l’ex Sindaco Giovanni Palomba