Torre del Greco – Partite le attività di montaggio del luna park al parcheggio Palatucci

Sono partite le attività di montaggio del luna park all’interno del parcheggio Palatucci di via Alcide De Gasperi: prende forma l’area che durante le imminenti festività animerà le serate e i fine settimana dei torresi e delle persone provenienti da altre città che decideranno di trascorrere qualche ora di spensieratezza nel quartiere Sant’Antonio. Oltre all’area giochi, infatti, sarà anche realizzato il villaggio “Felice Natale” all’interno della villa comunale Salvo d’Acquisto.

L’inaugurazione è prevista nei prossimi giorni: fino al prossimo 6 gennaio saranno attive le varie attrazioni del Natale. Si parte con il villaggio con animazione, area dedicata all’intrattenimento per grandi e piccini, dove le attività di animazione creeranno un’atmosfera natalizia coinvolgente. Babbo Natale e la sua casa, elfi, laboratori ludici e didattici, tornei di videogiochi e carte, cinema all’aperto, giochi per famiglie con quiz interattivi. E ancora, area dei mercatini a tema e area food con venti casette di legno, il mercatino offrirà prodotti artigianali e natalizi. Tra le tipologie di prodotti in vendita si segnalano oggetti tipici natalizi, decorazioni, oggetti di arte presepiale, giocattoli, libri e materiale culturale, piante e fiori natalizi, prodotti per casa e benessere, articoli sportivi, articoli per la casa, alimenti, articoli da bar (esclusi i superalcolici), cornetti e crepes, cioccolato. Le attività commerciali e artigianali interessate ad una casetta nel villaggio possono inviare una mail a felicenatale2024@gmail.com .

Nel luna park ci saranno invece sedici attrazioni diverse. Prevista anche un’area onlus, con due casette riservate alle associazioni rappresentative a livello nazionale, che promuoveranno le iniziative di solidarietà.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha deciso inoltre di mettere a disposizione il villaggio “Felice Natale” a titolo gratuito per i bambini delle scuole pubbliche cittadine primarie e dell’infanzia durante le mattinate infrasettimanali comprese tra l’apertura del villaggio e la chiusura delle scuole per il periodo natalizio, per un totale stimato di circa 4.200 alunni. Oltre alla visita al villaggio, i piccoli potranno usufruire gratuitamente del trasporto, degli eventi e dei laboratori didattici organizzati.