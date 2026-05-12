Napoli- Bologna: 2-3. Rowe gela il Maradona, ora occorre blindare la Champions a Pisa

Il Napoli incassa la seconda sconfitta casalinga nelle ultime tre gare. Corsaro il Bologna di Italiano, già carnefice all’andata (2-0) ma sconfitto nella finale di Super Coppa.

A decidere il match una rete di in pieno recupero di Rowe (92°).

Partita iniziata in salita per gli azzurri, con i felsinei in doppio vantaggio grazie alle reti di Bernadeschi (9°) e Orsolini (ri. 34°). Ciononostante gli uomini di Conti riescono a rientrare in gara grazie ad una rete di capitan Di Lorenzo allo scadere del primo tempo. Ripresa con un altro piglio ed al 3° arriva il pareggio di Alisson. Quando tutto faceva presagire ad un pari, arriva la doccia gelata di Rowe.

Il pareggio non intacca le ambizioni Champions del Napoli, ma gli azzurri saranno costretti a vincere almeno una gara tra Pisa e Udinese. Il filotto pieno è necessario se si vuole mantenere il 2° posto.

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (85′ Spinazzola), Lobotka (76′ Gilmour), McTominay, Gutierrez (87′ Mazzocchi) Giovane (76′ Elmas), Alisson; Hojlund. All. Antonio Conte.

BOLOGNA: Pessina; Joao Mario (64′ Zortea), Helland (82′ Heggem), Lucumì, Miranda; Ferguson (82′ Sohm), Freuler, Pobega (81′ Moro), Orsolini, Castro, Bernardeschi (73′ Rowe). All. Vincenzo Italiano.

Arbitro: Piccinini di Folrlì

Marcatori: 9′ Bernardeschi, 34′ Orsolini, 47′ Di Lorenzo, 48′ Alisson Santos, 92′ Rowe

Note: ammoniti Joao Mario, Bernardeschi, Helland, Lucumi , Politano

Queste le parole dei protagonisti azzurri al termine del match, riportate dai canali ufficiali della società

Il tecnico Antonio Conte analizza la prestazione:

“Non è facile recuperare quando si è sotto di due gol. Purtroppo in questa stagione non è l’unica volta che ci capita e questo vuol dire che non sempre l’approccio delle gare è stato affrontato con la giusta determinazione”

“Poi siamo riusciti a recuperare, anche meritatamente la partita e abbiamo anche cercato il successo. A un certo punto però, la saggezza dice sempre che se non puoi vincere, non devi perdere. E noi siamo stati ingenui nel subire la terza rete”

“Non credo che meritassimo questo risultato, anzi volevamo blindare oggi la qualificazione in Champions e chiudere il discorso. Adesso abbiamo altre due sfide in cui daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo”

Alisson Santos protagonista con un gol alla sua maniera dopo una bellissima progressione, su assist di Hojlund:

“Nonostante la rete sono triste per il risultato. Avrei voluto festeggiare con un successo e in questo momento l’umore non è positivo. Però vogliamo reagire subito e arrivare all’obiettivo della Champions”

“Da quando sono al Napoli sto crescendo tanto. Lavorare con Conte mi ha arricchito sotto il profilo tecnico, il mister mi parla tanto e grazie ai suoi consigli mi sento un calciatore migliore. Spero di continuare così anche in futuro”