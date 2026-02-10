Napoli – Trovato in possesso di droga, arrestato 18enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo preposti, hanno sorpreso il predetto nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente all’interno del parco Celeste.

Pertanto, gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 8 involucri di eroina del peso di circa 2,5 grammi e di 260 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.