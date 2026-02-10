Napoli – Sorpreso con la droga, arrestato 24enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gussone hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter che, alla loro vista, hanno abbandonato il veicolo per darsi alla fuga a piedi.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato uno di essi, il 24enne, trovandolo in possesso di 15 bustine di marijuana del peso di circa 35 grammi e 1.175 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.