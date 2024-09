Napoli – Tentano di rubare una vettura in sosta, arrestati due soggetti

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in corso Secondigliano per la segnalazione di furto su un veicolo in sosta.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato due soggetti intenti ad armeggiare sulla vettura segnalata; uno di questi è stato bloccato e trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso, mentre l’altro, alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga finché non è stato bloccato poco distante da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il deflettore anteriore destro dell’auto era stato smontato ed il paraurti sganciato.

Per tali motivi, gli indagati, identificati due napoletani di 22 e 46 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato.