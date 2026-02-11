Napoli – Sorpreso con la droga, fermato 49enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne marocchino, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo preposti, hanno sorpreso il predetto in compagnia di un altro soggetto nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente in via Carriera Grande.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il 49enne e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 4 involucri di eroina del peso di 1 grammo, un involucro di hashish del peso di 8 grammi e 15 compresse di sostanza psicotropa; l’altro soggetto, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.