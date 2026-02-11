Napoli – Controlli della Polizia nel quartiere Sanità: il bilancio

Nelle ultime settimane, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nella zona del quartiere Sanità, personale della Polizia di Stato e nello specifico dei Nibbio e della Sezione Volanti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente alla Polizia Locale, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso dei servizi sono state identificate 974 persone, di cui 296 con precedenti di polizia, controllato 388 veicoli, di cui 1 sottoposto a sequestro amministrativo e contestato 12 violazioni al Codice della Strada.