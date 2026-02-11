Napoli – A bordo di un’auto rubata non si fermano all’alt e si danno alla fuga. Arrestato un 23enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e, altresì, denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni – Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Bruno Buozzi, hanno notato due uomini a bordo di un’auto il cui conducente; accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, dopo aver imboccato via Serino in contromano ed aver impattato contro un muro, ha abbandonato il veicolo, contestualmente al passeggero, nel tentativo di darsi alla fuga a piedi; tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e con non poche difficoltà, a seguito di una colluttazione, bloccato e trovato in possesso di una chiave a “T”, di un dispositivo elettronico di avviamento e di un deviatore di centraline; il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che l’auto sulla quale viaggiavano i soggetti, presentava numerosi segni di effrazione, e in particolare il nottolino di accensione rotto, la canna dello sterzo danneggiata e i fili elettrici divelti e che l’auto era stata asportata poco prima da piazzetta Bernardo Tanucci a San Giorgio a Cremano.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e l’auto restituita al legittimo proprietario.