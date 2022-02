Napoli – Sorpresi a spacciare: una donna arrestata e un denunciato

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico della Pace un uomo che, dopo essere entrato in un appartamento, ne è uscito poco dopo per consegnare qualcosa a due persone in cambio di denaro e, alla vista degli operatori, ha avvisato una donna che era in casa e insieme si sono dati alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due acquirenti trovandoli in possesso di due dosi di cocaina rispettivamente di 0,75 e 0,40 circa grammi e, grazie ad un’altra pattuglia posta all’esterno dello stabile, hanno raggiunto e bloccato i due fuggitivi che si stava allontanando in direzione di via Giudecca Vecchia.

Gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna in cui hanno rinvenuto diverso materiale per il confezionamento della droga ed un sistema di video sorveglianza con 5 telecamere che inquadravano il perimetro esterno dello stabile.

C.D.M., 41enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per spaccio di sostanza stupefacente mentre l’uomo, un 34enne napoletano, è stato denunciato per lo stesso reato; infine, i due acquirenti, napoletani di 44 e 48 anni, sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.