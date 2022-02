Napoli – Trovata in possesso di droga, arrestata una spacciatrice

Stamattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Giuseppe Fava, nei pressi del Commissariato Scampia, una donna avvicinarsi a due persone a bordo di un’auto e consegnare al passeggero qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato la spacciatrice trovandola in possesso di 5 bustine contenenti 6,7 grammi circa di marijuana, 8 stecche e 6 pezzetti di hashish per circa 31,5 grammi, 4 dosi con 1,24 grammi circa di cocaina e 25 euro.

L.G., 40enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato.