Napoli-Sassuolo: 2-0. Vittoria nel segno di Osimhen e Di Lorenzo. E si rivede Kvaratskhelia

Il Napoli batte il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti di Osimhen e Di Lorenzo, un gol per tempo che consentono agli azzurri di portare a casa una vittoria meritatissima. Partita dominata in lungo ed in largo dagli uomini di Garcia, con un Osimhen indemoniato, che tiene sulle spine l’intera retroguardia del Sassulo. In grande spolvero la catena di destra con Di Lorenzo, Anguissa e Politano in formato Champions. Il primo gol arriva dagli 11 metri: rigore concesso per un fallo netto su Politano, Osimhen trasforma magistralmente. Ripresa senza storia, con l’ingresso di Kvaratskhelia che si nota immediatamente: assist per il capitano e partita in ghiaccio. Il risultato poteva essere più rotondo, ma le imprecisioni sottorete di Raspadori (che sbaglia anche un rigore), Osimhen e Simeone consentono a Dionisi di limitare i danni. Azzurri a punteggio pieno, al cospetto di alcune pretendenti al titolo, come Roma, Atalanta, Lazio e Juventus, che iniziano a perdere punti.

Tabellino

Napoli- Sassuolo: 2-0 (pt 1-0).

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (90′ Ostigard), Olivera, Anguissa, Lobotka (83′ Simeone), Zielinski (83′ Cajuste), Politano (62′ Kvaratskhelia), Raspadori (83′ Elmas), Osimhen. All. Garcia.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Vina (61′ Pedersen), Boloca (61′ Racic), Lopez, Henrique, Bajrami (76′ Thorstvedt), Laurienté (61′ Ceide), Pinamonti (69′ Mulattieri). All. Dionisi

Arbitro: Giua di Olbia

Marcatori: 16′ Osimhen rig., 64′ Di Lorenzo

Note: ammoniti Ruan. Espulso al 51′ Lopez per proteste

Foto Pagina FB SSC Napoli