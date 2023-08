Frosinone – Napoli 1-3, le pagelle: Osimhen devastante, Politano velenoso. Cajuste rimandato

MERET 6: può poco sul rigore, salvato dal palo sulla punizione di Baez. Per il resto quasi mai impegnato. Rilassato

DI LORENZO 7: inizia alla grande con due assist per la doppietta di Osimhen e tanti km macinati sulla fascia. Si traverse da Kvara. Scatenato

RRAHMANI 6,5: bravo a tenere la posizione e a leggere in anticipo le situazioni pericolose. Ci mette sempre una pezza. Solido

JUAN JESUS 6: pochi sussulti, si limita a presidiare la zona uscendo palla al piede. Soffre su qualche ripartenza ciociara ma nel complesso non demerita. Presente

OLIVERA 6: non spinge con continuità ma garantisce equilibrio in occasione delle scorribande di Di Lorenzo. Meno appariscente del solito. Timido (dal 78′ MARIO RUI s.v.)

ZIELINSKI 6,5: sempre nel vivo del gioco, tante sterzate e inserimenti che fanno saltare il muro della difesa avversaria. Ficcante

LOBOTKA 6,5: un po’ bloccato nel primo tempo, quando gli azzurri si affidano di più ai lanci lunghi. Nella ripresa alza il baricentro e prende in mano le redini della manovra. Va anche vicino al gol. Diesel (dal 91′ OSTIGARD s.v.)

CAJUSTE 5: non un grande esordio il suo. Provoca il fallo da rigore, tanti errori in appoggio. Fatica a fare filtro e a partecipare al gioco. Rimandato (dal 45′ ANGUISSA 6,5: con lui in campo è un’altra storia. Garantisce maggiore equilibrio e presenza in mediana. Recupero importante. Fondamentale)

RASPADORI 6,5: tanto lavoro per i compagni, si muove molto risultando imprevedibile. Va anche in rete ma il Var ferma tutto. Sembra già in palla. Eclettico

OSIMHEN 7,5: inizia come aveva finito la stagione scorsa. Butta giù la porta con la sassata del sorpasso. Cala il tris lanciato in campo aperto. Non lascia scampo. Devastante (dal 79′ SIMEONE s.v.)

POLITANO 7: spinge tanto creando sempre scompiglio. Pesca il jolly da fuori trovando il gol del pareggio. Importante in entrambe le fasi. Velenoso (dal 78′ ELMAS s.v.)