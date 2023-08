Napoli- Sassuolo: 2-0. Garcia: ‘Serata positiva. Di Lorenzo e Anguissa leader’

Le parole di mister Garcia a fine gara.

“Serata positiva. Non siamo ancora al nostro meglio dal punto di vista fisico. Ci sono giocatori, come Kvaratskhelia che non hanno fatto l’intera preparazione. Di negativo c’è che abbiamo fatto pochi gol, e non mi riferisco al rigore.”

“Di Lorenzo forse vuole giocare attaccante. È un giocatore importantissimo. Difende bene ed attacca con qualità.”

“Tifosi fantastici. Visto che hanno vinto domani non ci alleniamo.”

“Ha giocato Olivera anche perché Mario Rui non è ancora pronto. Ma ho due terzini sinistro fortissimi.”

“Anguissa lo conosco da Marsiglia. Ora è cresciuto tantissimo. È un giocatore importantissimo, leader per la squadra”.

“Natan è giovane e deve ancora imparare il calcio italiano e del Napoli. È un acquisto importante”.

“