Napoli – Sassuolo 2-0, le pagelle: Osimhen assatanato, Di Lorenzo stratosferico

MERET 6: praticamente non tocca un pallone, si limita a qualche presa alta ed a far ripartire l’azione da dietro. Spettatore non pagante.

DI LORENZO 7,5: è ormai tra i migliori terzini in circolazione. Suo l’assist per Raspadori che colpisce il palo, si mette in proprio siglando il 2-0 con un incursione delle sue. Quando accompagna l’azione è travolgente. Stratosferico

RRAHMANI 6,5: se la cava bene al cospetto di un cliente difficile come Laurentie. Tiene bene la posizione giocando con la solita calma olimpica. Solido

JUAN JESUS 6,5: autore di qualche chiusura importante, sta colmando il vuoto lasciato da Kim con personalità ed esperienza. Si prende anche la responsabilità di uscire palla al piede. Statuario (dal 90′ OSTIGARD s.v.)

OLIVERA 6,5: fa valere corsa e fisicità sull’out di sinistra, ottimi tempi di inserimento sulle palle alte. Nessuna sbavatura in fase difensiva. Frizzante

ANGUISSA 7: copre vaste porzioni di campo, gran lavoro in entrambe le fasi di gioco. Va anche vicinissimo al gol di testa. Imponente

LOBOTKA 6,5: fa girare palla con la solita maestria, aiuta la squadra a gestire il vantaggio senza strafare. Il pallone tra i suoi piedi è in un posto sicuro. Direttore d’orchestra (dall’83’ SIMEONE s.v.)

ZIELINSKI 6,5: tante giocate eleganti, cerca spesso la profondità con i suoi inserimenti ficcanti. Trova sempre il varco giusto percreare qualcosa di importante. Intenso (dall’83’ CAJUSTE s.v.)

POLITANO 7: spinge come un dannato, si guadagna il penalty con una scorribanda delle sue. Si intende a meraviglia con i compagni di reparto, garantisce brio e imprevedibilità alla manovra d’attacco. Peperino (dall’83’ KVARATSKHELIA 6,5: torna a sciorinare giocate di alta scuola come l’assist per Di Lorenzo. Sta tornando il giocatore devastante dello scorso anno. Visionario)

OSIMHEN 7,5: tiene sotto scacco la difesa ospite per tutta la gara. Trasforma con freddezza il rigore che sblocca il match, si comporta da leader quando lascia il secondo rigore a Raspadori. Funge anche da uomo assist. Assatanato

RASPADORI 6,5: colpisce un palo clamoroso in avvio, gioca un’ottima gara sacrificandosi anche in fase di contenimento. Si muove tanto e sempre in maniera intelligente. Peccato per il calcio di rigore mandato alle stelle. Eclettico (dall’83’ ELMAS s.v.)