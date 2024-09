Napoli-Parma: 2-1. Vittoria sofferta firmata Lukaku e Anguissa

Il Napoli batte il Parma per 2-1, grazie ad un’eroica rimonta firmata Lukaku (92°) ed Anguissa (96°), che ribaltano l’iniziale vantaggio di Bonny (19°). Partita dai due volti, pesantemente condizionata dall’espulsione di Suzuki (75°). Primo tempo di marca ducale, con gli uomini Pecchia bravi a pressare alto ed a ribaltare velocemente le azioni. Prima azione ospite al 15°: doppio palo del Parma, prima con Kowlaski e poi con Bonny, che graziano Meret dopo un’azione ben orchestrata. Passano 4 minuti e i gialloblu passano in vantaggio: assolo di Sohm, con palla che arriva a Bonny, che viene fermato, a giudizio del direttore di gara, fallosamente da Meret. Dagli 11 metri lo stresso Bonny non sbaglia.

Nella ripresa altro Napoli, più compatto, ma poco preciso sottoporta: Raspadori e Kvara graziano più volte Suzuki. Ma è proprio il portiere del Parma il protagonista dell’episodio decisivo alla mezz’ora: già ammonito, commette un fallo su Neres in uscita, secondo giallo ed in porta ci va Del Prato, poichè Pecchia aveva da poco ultimato le sostituzioni.

Da lì un arrembaggio del Napoli, che trova le reti solo nel recupero: prima con Lukaku (assisi di Spinazzola) e poi con Anguissa, su cross di Neres.

Vittoria sofferta, che porta il Napoli alla pausa delle nazionali a 6 punti, frutto di una sconfitta iniziale a Verona e due vittorie al Maradona. Dopo la pausa due trasferte a Cagliari e Torino.

Tabellino

Napoli-Parma 2-1 (p.t. 0-1)



NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (33′ s.t. Simeone), Anguissa, Lobotka, Olivera (1′ s.t. Spinazzola); Politano (24′ s.t. Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (18′ s.t. Lukaku). All. Conte

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh (28′ s.t. Osorio), Circati, Valeri (8′ p.t. Delprato); Sohm, Bernabé; Man, Kowalski (12′ s.t. Almqvist), Mihaila (28′ s.t. Charpentier); Bonny (12′ s.t. Cancellieri). All. Pecchia

Arbitro: Tremolada di Monza.

Marcatori: 19′ p.t. Bonny (r) (P), 47′ s.t. Lukaku (N), 51′ s.t. Anguissa (N).

Assist: 47′ s.t. Spinazzola (N), 51′ s.t. Neres (N).

Ammoniti: 43′ p.t. Anguissa (N), 13′ s.t. Lobotka (N), 13′ s.t. Conte (N), 16′ s.t. Mihaila (P), 18′ s.t. Suzuki (P), 30′ s.t. Suzuki (P).

Espulsi: 30′ s.t. Suzuki (P).

Foto Pagina FB sscnapoli