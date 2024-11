Torre del Greco – Approvato il progetto definitivo della piscina comunale

Verso l’apertura del cantiere anche del secondo impianto della Cittadella dello Sport

Prende forma la piscina comunale, il secondo impianto della nascente Cittadella dello Sport – dopo il palazzetto – per il quale i lavori sono destinati a partire nelle prossime settimane. Merito della delibera approvata nei giorni scorsi dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, con la quale si è dato il via libera al progetto esecutivo. “Questo ci consentirà nell’arco di alcune settimane di poter dare avvio agli interventi già affidati alla ditta incaricata di realizzare la piscina semiolimpionica programmata nelle aree di viale Europa” spiega il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici, Michele Polese, che da un anno e mezzo seguendo, insieme agli uffici preposti, l’iter degli impianti per la cui realizzazione sono stati utilizzati i fondi del Pnrr, oltre a specifici stanziamenti del bilancio comunale.

Nello specifico, come si legge negli incartamenti allegati alla delibera, per l’impianto natatorio sono stati stanziati 2.775.000 euro. Sempre nell’atto licenziato dalla giunta, viene evidenziato come il progetto definitivo risulti conforme secondo i seguenti termini: affidabilità (“È stata verificata l’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione ed è stata verificata la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche, ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali e di sicurezza”); completezza ed adeguatezza (“La corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli dei titolari dell’affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità”); leggibilità, coerenza e ripercorribilità e compatibilità (“Rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente”).