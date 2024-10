Milan- Napoli: 0-2. Lukaku e Kvara sbancano San Siro ed il Napoli vola!

Il Napoli batte il Milan nel primo dei 3 match definiti proibitivi per la squadra di Conte; in quel di San Siro a decidere sono le reti di Lukaku al 5° su assist di Aguissa e di Kvara al 43°, dopo una magistrale danza sul pallone di Mc Tominay ed assist di Oliveria.

Partita da grande squadra del Napoli, che aggredisce il Milan, trova subito il vantaggio e raddoppia nel momento decisivo, senza soffrire il ritorno dei rossoneri.

Per la cronaca Morata trovo la rete ad inizio ripresa, ma l’arbirto annulla per per fuorigioco dopo intervento del VAR.

Gli azzurri consolidano il primato, mettendo a 11 punti di distacco i rossoneri e a 7 e 8 Inter e Juventus, che però ancora devono giocare.

Il Tabellino

MILAN-NAPOLI 0-2 (pt 0-2)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson (dal 62’ Pulisic), Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Musah, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek (dal 87’ Camarda), Okafor (dal 62’ Leao) ; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Bartesaghi, Tomori, Jimenez, Zeroli, Liberali. All. Paulo Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (dal 90’+4 Zerbin); Anguissa, Gilmour, McTominay (dal 90’+4 Folorunsho); Politano (dal 69’ Mazzocchi), Lukaku (dal 77’ Simenone), Kvaratskhelia (dal 77’ Neres). A disp.: Turi, Caprile, Juan Jesus, Marin, Ngonge, Spinazzola, Raspadori. All. Antonio Conte.

Marcatori: 5’ Lukaku, 43’ Kvaratskhelia.

Arbitro: Colombo di Como

Ammoniti: 73’ Olivera.