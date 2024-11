Inter – Napoli 1-1, le pagelle: Rrahmani e Buongiorno giganteggiano, ottimo McTominay. Male Lukaku

MERET 6: sorpreso sul gol di Chalanoglu, tiro fortissimo ma centrale. Autore di diverse parate importanti. Alti e bassi

DI LORENZO 6: non ha vita facile con Dimarco, tiene bene anche se si vede meno in fase offensiva. Limitato

RRAHMANI 7: assist per il gol di McTominay, fa buona guardia non lasciando spazio agli attaccanti nerazzurri. Insuperabile

BUONGIORNO 7: vince tutti i duelli, annichilisce Lautaro e Thuram. Un paio di chiusure energiche e importanti lo esaltano. Gigante

OLIVERA 6,5: limita bene Dumfries, molto applicato in fase difensiva. Gara di grande sostanza. Tosto

MCTOMINAY 7: sblocca il match con un tocco di rapina sotto porta. Giocate di grande qualità e tanto lavoro sporco. Fondamentale

ANGUISSA 5,5: non sfigura garantendo densità e dinamismo ma commette il fallo che genera il penalty sbagliato dai nerazzurri. Ingenuo

GILMOUR 5,5: si sa che non è Lobotka ma fa comunque tanta fatica a costruire gioco. Baricentro troppo basso, si vede poco. Timido (dal 59′ LOBOTKA 6: dà più ordine in mezzo al campo, mette minuti nelle gambe dopo l’infortunio. Non ancora brillante, da recuperare. Redivivo

POLITANO 5,5: si vede poco negli ultimi sedici metri, si dedica maggiormente ai ripiegamenti. Sacrificato (dall’84’ NGONGE s.v.)

LUKAKU 5: altra gara in ombra per il belga. Finisce nella morsa di Acerbi toccando pochi palloni. Prova a rendersi pericoloso con qualche ripartenza ma combina poco. Statico (dal 76′ SIMEONE 5,5: ha la palla del gol vittoria ma spara alto da ottima posizione. Sprecone)

KVARA 5,5: impegna Sommer nel primo tempo ma poi fatica a saltare l’uomo. Murato