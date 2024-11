Turris – Catania: 1-1. Pari con rammarico per i corallini, ad Inglese risponde Ekuban

Solo un pari tra Turris e Catania, coi corallini che avrebbero ampiamente meritato la vittoria. Primo tempo dove si rende pericolosa solo la Turris con due calci piazzati battuti magistralmente da Giannone.

La seconda frazione inizia con una rete degli ospiti, alla prima conclusione verso la porta.

Dopo pochi minuti, il Catania resta in dieci e la Turris prende totalmente in mano le redini del match. A circa 20 minuti dal termine trova il pari grazie ad una gran giocata di Onofrietti che fa segnare Ekuban. Nel finale i corallini vanno vicini al vantaggio, ma un salvataggio prodigioso salva i siciliani.

Primo tempo

Al 5′ il primo squillo è corallino. Punizione dalla sinistra, cross al centro di Giannone per Cocetta, che per poco non trova la via del gol.

Al 45′ ancora un’azione simile a quella precedente, stavolta però è Ekuban a colpire di testa, ma Adamonis compie una gran parata e manda in angolo.

Secondo tempo

Al 52′ la sblocca il Catania con Inglese che riceve un cross sul secondo palo ed insacca.

Al 57′ Catania in dieci. Espulso Guglielmotti.

Al 58′ Turris ancora pericolosa da calcio da fermo. Giannone crossa per Ekuban, che per poco non trova la via del gol.

Al 74′ la pareggia la Turris. Grandissima accelerazione in area di rigore di Onofrietti che la mette al centro per Ekuban che a pochi passi dalla porta, insacca.

Al 75′ Parodi calcia da 25 metri, pallone di poco fuori.

Al 85′ Nocerino riceve in area da Casarini,a Adamonis compie un miracolo e salva il Catania.

Al 90′ Turris vicinissima al vantaggio. Boli calcia a botta sicura, ma un difensore salva clamorosamente sulla linea di porta.