Napoli – Parma 2-1, le pagelle: Lukaku carro armato, Neres scatenato. Anguissa decisivo

MERET 7: provoca il rigore anche se Bonny sembra cercare il contatto. Salvato da traversa e palo nel primo tempo, nel finale salva il risultato con un miracolo. Protagonista

DI LORENZO 6,5: unico neo la distrazione su Kowalski che prende la traversa. Poi tanta intensità e gara a tutto campo. Inesauribile

RRAHMANI 6: soffre un po’ con Bonny, poi col passare dei minuti prende le misure e presidia bene la sua zona. Solido

BUONGIORNO 6,5: svetta sulle palle alte, legge sempre bene le azioni più pericolose mettendoci una pezza. Dominante

MAZZOCCHI 6: arriva spesso sul fondo anche se non sempre è preciso e pulito nei cross. Contribuisce ad allargare le maglie della difesa ducale. Volenteroso (dal 79′ SIMEONE s.v.)

ANGUISSA 7: gara dai due volti la sua. Nel primo tempo lascia praterie al Parma facendo fatica a fare filtro. Poi sale in cattedra con la zuccata che vale tre punti. Decisivo

LOBOTKA 6,5: anche lui un po’ in difficoltà nella prima frazione ma con la sua qualità e visione di gioco guida l’assalto che porta alla vittoria. Eclettico

OLIVERA 5: lascia qualche buco di troppo alle sue spalle, si vede pochissimo anche in fase di spinta. Conte lo toglie all’intervallo. Inconcludente (dal 45′ SPINAZZOLA 6: ha gamba e qualche guizzo importante. Interpreta bene entrambe le fasi. Vivace)

KVARA 6,5: prova dal primo all’ultimo minuto a scardinare la retroguardia ospite. Diverse conclusioni sballate ma crea sempre scompiglio. Tarantolato

POLITANO 6: solito grande movimento e affondi costanti, a tratti manca la lucidità negli ultimi sedici metri ma non demerita. Attivo (dal 70′ NERES 7: di nuovo decisivo dalla panchina, con le sue accelerazioni semina il panico. Provoca l’espulsione di Suzuki e confeziona l’assist per il gol di Anguissa. Scatenato)

RASPADORI 5: finisce per giocare spesso lontano dalla porta senza dare un riferimento in area. Tanti cross ma il colpo di testa non è il suo forte. Mai pericoloso. Evanescente (dal 62′ LUKAKU 7,5: fa subito la differenza. Fisicità debordante e comportamenti da leader, poi la rete del pareggio di potenza. Con lui in campo è un altra storia. Carro armato)