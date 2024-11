Daniela Bianchi, segretaria generale FERPI

Napoli ospita la tappa conclusiva del Roadshow dell’Oscar di Bilancio 2024: una giornata dedicata a trasparenza e sostenibilità

Napoli ospita la tappa conclusiva del Roadshow dell’Oscar di Bilancio 2024: una giornata dedicata a trasparenza e sostenibilità

Il Roadshow dell’Oscar di Bilancio giunge al suo evento conclusivo, che si terrà a Napoli il prossimo 12 novembre, dalle 9.00 alle 13.15, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC), Palazzo Calabritto in Piazza dei Martiri, 30. Questa edizione segna un importante traguardo per il premio, che festeggia il suo sessantesimo anniversario, organizzato da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi. La giornata sarà dedicata all’approfondimento dei temi della trasparenza, della sostenibilità e delle novità normative introdotte dall’Unione Europea con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Eraldo Turi, Presidente ODCEC Napoli, Marilena Nasti, Consigliere ODCEC Napoli, Ottavio Lucarelli, Presidente Ordine Giornalisti Campania, e Vanni Fondi, Presidente Commissione Sostenibilità Ordine Giornalisti Campania. A seguire, interverranno Elena Salzano, Consigliere Nazionale FERPI e CEO di Incoerenze, e Filippo Nani, Presidente FERPI e Founder di M&Partners, per sottolineare il ruolo della comunicazione nella rendicontazione aziendale.

Il programma prevede tre tavole rotonde, moderate da Assia Viola, Delegata FERPI Campania e Communication Director di SMA Road Safety.

Durante la Prima Tavola Rotonda “Formarsi alla Sostenibilità” si esplorerà il ruolo fondamentale della formazione nella creazione di una cultura della sostenibilità diffusa e consapevole. La formazione alla sostenibilità è ormai una necessità, che va oltre la teoria per fornire strumenti concreti per applicare i principi ESG (Environmental, Social, Governance). Tra i relatori: Antonella La Porta, Delegata Sostenibilità ODCEC Napoli, Domenico Salvatore, Presidente Corso di Laurea in Economia, Management e Sostenibilità Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Raffaella Papa, Presidente Spazio alla Responsabilità / Intramedia, Mara De Donato, Responsabile Comunicazione e CSR GORI, Commissione Formazione FERPI, Livio Livi, Co-Founder Sostenibile Oggi.

Il secondo panel “Finanza e Sviluppo Sostenibile: motori di crescita per il territorio” approfondirà il ruolo della finanza nel promuovere uno sviluppo sostenibile, capace di coniugare redditività e impatto positivo per il territorio. L’attenzione sarà rivolta ai modelli di investimento che integrano criteri ESG, fondamentali per una crescita economica che rispetti l’ambiente e promuova il benessere sociale. Tra i partecipanti: Amedeo Manzo, Presidente Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Giovanni Lombardi, Presidente Tecno Group, Alessandro Di Ruocco, CEO RDR Spa Società Benefit, Maria De Lillo, CEO Dielle srl.

Nell’ultimo confronto su “Innovazione e Sostenibilità” – Davide Tassi, Head of Sustainability ENAV Group, Eliseo Cuccaro, CEO Alilauro, Nicola Pascale, CEO ANM Napoli, Luigi Massa, CEO Tangenziale di Napoli, Andrea Carlo Razeto, Coordinatore Oscar di Bilancio e Direttore CSR e Sostenibilità Hitachi Rail Group – porteranno le loro esperienze sull’innovazione sostenibile, illustrando progetti concreti che coniugano efficienza e rispetto per l’ambiente, essenziali per il futuro delle infrastrutture e dei servizi.

A conclusione, Daniela Bianchi, Segretaria Generale FERPI, offrirà un momento di sintesi, sottolineando l’importanza della responsabilità e della trasparenza nelle scelte aziendali, con uno sguardo alle sfide future per una comunicazione sostenibile e responsabile.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per condividere best practices e riflettere su come trasparenza e sostenibilità possano contribuire a una crescita resiliente e innovativa, in linea con i più recenti standard ESG e con il crescente interesse delle istituzioni e della società civile verso un futuro più responsabile.

La tappa napoletana, organizzata da FERPI CAMPANIA, è sponsorizzata da MESA e Hitachi con il patrocinio di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Ordine dei Giornalisti della Campania e Giffoni Innovation Hub.

Ad accogliere gli ospiti ci sarà un caffè di benvenuto a cura dell’Associazione Monelli Tra i Fornelli, che dal 2015 promuove e organizza percorsi di formazione culinaria rivolti ai giovani che nel loro percorso sono stati “distratti” dalla retta via. Le attività si svolgono principalmente nei laboratori dell’Istituto Penale Minorile di Nisida, con l’obiettivo di formare e inserire i giovani nel mondo del lavoro.