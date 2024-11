Turris – Catania: 1-1. Le parole di Conte: “Abbiamo sentito tutti la necessità di chiedere aiuto alla città”

Sulla partita: “Per come si era messa la partita sono due punti persi, c’è del rammarico. Credo che però sia anche motivo di grande orgoglio per questi ragazzi. Anche in parità numerica abbiamo dimostrato di avere grandissima lucidità e temperamento. Sono contento per loro”.

Sui 4 risultati utili consecutivi: “Non guardo molto la classifica, tocca guardarla solo dopo i punti di penalizzazione, stiamo crescendo, i ragazzi sono meravigliosi.”

Sull’aiuto del pubblico: “Questa cosa credo non sia mai mancata. Ci siamo sentiti tutti insieme di chiedere aiuto alla città, riteniamo che la parte del tifo sia la cosa più importante.”

Sulla situazione paradossale che sta vivendo: “Le cose che non possono essere gestite da noi, non possono essere gestite. Se una società non rispetta le scadenze è normale che ci siano delle mancanze. Ognuno ha le sue responsabilità. La mia preoccupazione è solo quella di mettere la squadra in campo e farla rendere al 200%.”