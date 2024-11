Buonajuto – “Ercolano non dimentica: tutti in strada contro la criminalità”

“Gridiamo il nostro no alle mafie! Da Ercolano facciamo, ancora una volta, sentire la nostra opposizione a ogni forma di illegalità, scendendo in strada il prossimo 13 novembre, anniversario dell’uccisione di Salvatore Barbaro, vittima innocente uccisa per errore, semplicemente perché guidava la stessa auto di un boss,” dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci.

Mercoledì 13 novembre, infatti, istituzioni, studenti, associazioni antiracket, forze dell’ordine e cittadini saranno in strada per far sentire forte la propria voce contro ogni forma di illegalità. Non è una data casuale: era il 13 novembre del 2009 quando il giovane cantante di Ercolano fu ucciso per errore perché aveva la stessa automobile del boss.

“Ercolano non è più quella del 2009, ma la nostra azione per diffondere cultura e legalità non si ferma. Con questo appuntamento vogliamo, ancora una volta, creare un’occasione di confronto e riflessione sui temi della legalità, della giustizia e dell’ambiente. Partiremo da Palazzo di Città per raggiungere Piazza Carlo di Borbone, che si affaccia sul parco archeologico e che oggi, grazie a un’importante opera di rigenerazione urbana, appartiene a tutti. Proprio lì venne ucciso Salvatore,” spiega il primo cittadino.

Il raduno è previsto per le ore 10:00 presso la villa comunale del Palazzo di Città (Corso Resina n. 39 – Ercolano). Alle ore 10:30 la marcia percorrerà Corso Resina per giungere, alle ore 11:00, in Piazza Carlo di Borbone, dove è previsto un momento di confronto e riflessione sul tema della legalità.