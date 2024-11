Turris – Diffusione di un documento attestate un debito, la società chiarisce: “Presentato piano di ristrutturazione”

La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. è appena venuta a conoscenza della diffusione, ad opera di ignoti, di un documento riservato, ricevuto dall’Amministratore unico in carica PIEDEPALUMBO Antonio a mezzo PEC in data odierna, contenente un semplice preavviso di un creditore che vanta delle somme nei confronti della S.S. TURRIS CALCIO s.r.l..

La società comunica che allo stato non esiste nessuna procedura avviata dal Creditore il quale, nella lettera, ha semplicemente indicato alla S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. la facoltà della stessa di presentare un Piano di ristrutturazione del debito che, in ogni caso, era già stato deliberato dall’Assemblea dei soci della Turris tenutasi nel mese di agosto 2024.

La società si è già attivata per la presentazione del Piano di ristrutturazione del debito che consentirà una sostanziale riduzione dei debiti iscritti a bilancio e darà benefici complessivi per la Turris tra cui una serena continuità aziendale anche in vista della possibile cessione di pacchetti di quote societarie.

La diffusione del documento riservato costituisce un grave danno per la società e pertanto si invita e diffida a non diffondere il documento in parola.

La società perseguirà nelle apposite sedi il soggetto che ha diffuso il documento riservato.