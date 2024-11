Torre del Greco investe sulla scuola e sulla lettura: “Io leggo perché” dal 9 al 17 novembre

Il Comune continua ad investire sulla scuola. È quanto emerge dalla decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella di sostenere l’iniziativa “Il leggo perché: doniamo un libro alle scuole” in programma da sabato 9 a domenica 17 novembre. A spiegare i dettagli della manifestazione, attraverso una lettera inviata a tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, sono l’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e la dirigente Luisa Sorrentino. Nella missiva viene sottolineando la rinnovata adesione al programma, che quest’anno si è concretizzata attraverso uno stanziamento di 10.000 euro (5.000 euro in più rispetto a quanto previsto nel 2023): “L’obiettivo programmatico che si intende continuare a percorrere ed ottimizzare, anche in termini di risorse finanziarie dedicate – è scritto nella lettera – è quello di attuare sul territorio cittadino politiche di diffusione del libro e della lettura, coinvolgendo in primis il mondo della scuola, concretizzando sin da subito la rete creata con la sottoscrizione del patto della lettura”.

Per tale ragione l’ente, “ rendendo protagonisti gli studenti del territorio” fa sapere che dal 9 al 17 novembre sarà possibile “recarsi presso le librerie cittadine aderenti all’iniziativa nazionale (Digital Group, Libreria Duemme, Mondadori Bookstore e Tuttoscuola) per l’acquisto di un libro che sarà consegnato alla scuola individuata dall’acquirente”.