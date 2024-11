Torre del Greco – Mercatorre Edizione Autunnale: 16 e 17 novembre

Sabato dalle 17:00 alle 24:00, Domenica dalle 10 alle 22

Area Esterna Molini Marzoli

Torna con un anticipo di Natale, la nuova edizione di Mercatorre per due giornate speciali, il sabato 16 novembre dalle dalle 17:00 alle 24:00 e la domenica dalle 10:00 alle 22:00, sempre nell’area esterna del Complesso degli ex Molini Meridionali Marzoli.

L’evento è una vetrina per scoprire pezzi unici e rarità in un’atmosfera accogliente, accompagnata da musica. In aggiunta a un’ampia varietà di articoli artigianali, mobili e abbigliamento, il programma include spettacoli e attività culturali.

La zona industriale storica di Torre del Greco sarà animata da attività adatte a giovani e famiglie. Tra stand artigianali e retro, street food, animazione per bambini, musica.

L’iniziativa è organizzata da Stecca e CoBar, con l’obiettivo di attirare non solo i residenti ma anche turisti e appassionati, valorizzando uno dei luoghi simbolici di Torre del Greco. sempre, l’evento mira a promuovere l’artigianato locale e a sensibilizzare sul tema della sostenibilità e del riuso.

Via Calastro 8-10, STECCA, area Ex Molini Meridionali Marzoli.

Torre del Greco (NA).