Napoli- Atalanta: 0-3. Gasperini imbriglia Conte e grazie ad un super Lookman si porta a meno 3 dagli azzurri

L’Atalanta batte il Napoli per 3-0, grazie alla doppietta di Lookman (10° e 31°) ed alla rete in pieno recupero di Retegui. Partita senza storia, con i bergamaschi che vincono meritatamente, grazie ad una migliore organizzazione di gioco ed alla migliore precisione nei passaggi e nelle conclusioni. Gasperini imbriglia Conte con un pressing alto che mette in difficoltà la manovra azzurra e con ripartenze micidiali, condite da una precisione nelle conclusioni decisive. Il Napoli dal canto suo, dopo lo svantaggio iniziale ha anche l’opportunità di riaprire il match, ma il palo nega la gioia del gol a Mc Tominay.

Azzurri, in ogni caso, ancora primi in classifica, con un vantaggio di 3 punti su Atalanta e Fiorentina e con l’Inter che ha il match ball per portarsi a meno uno prima dello scontro diretto.

Tabellino

Napoli- Atalanta : 0-3 (pt 0-2)

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (31′ st Spinazzola), Anguissa, Gilmour (17′ st Raspadori), McTominay, Politano (16′ st Ngonge), Lukaku (31′ st Simeone), Kvaratskhelia (26′ st Neres). A disp.: Contini, Caprile, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Mazzocchi. All.: Conte

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac (26′ st Kossounou), Zappacosta (37′ st Bellanova), de Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic (38′ st Brescianini), De Ketelaere (31′ st Samardzic), Lookman (31′ st Retegui). A disp.: Rui Patrício, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Palestra. All.: Gasperini

Arbitro: Doveri

Marcatori: 10′, 31′ Lookman (A), 47′ st Retegui (A)

Ammoniti: Kolasinac (A), Djimsiti (A), Mazzocchi (N), Retegui (A)