Milan – Napoli 0-2, le pagelle: azzurri cinici e spietati, Lukaku e Kvara sugli scudi

MERET 7: bravissimo in uscita su Musah, alza sulla traversa la sassata di Leao. Sempre pronto nelle uscite. Felino

DI LORENZO 6,5: copre tutta la fascia spingendo e allo stesso tempo garantendo sempre la copertura. Instancabile

RRAHMANI 6,5: tiene bene Morata, bada al sodo mettendoci sempre una pezza. Concreto

BUONGIORNO 6,5: una grossa sbavatura nel primo tempo poteva costare caro agli azzurri, poi sale in cattedra chiudendo ogni varco. Muraglia

OLIVERA 7: gara di grande sostanza e intensità, è autore di diverse chiusure difficili e importanti. Fondamentale (dal 93′ ZERBIN s.v.)

ANGUISSA 7: tanto lavoro di quantità in mediana, ma si fa vedere anche in costruzione con il filtrante per l’1-0 di Lukaku. Tuttocampista

GILMOUR 6,5: si abbassa per costruire da dietro, difficilmente sbaglia l’appoggio. Tanta corsa e intelligenza tattica. Prezioso

MCTOMINAY 7: bellissima la giocata nell’azione del gol di Kvara. Tanti inserimenti e movimenti di qualità che mettono in crisi la difesa rossonera. Ficcante

POLITANO 7: partita di grande sacrificio, si abbassa facendo anche il terzino. Nonostante tutto si fa vedere anche in avanti sfiorando il gol con una velenosa conclusione da fuori. Onnipresente (dal 67′ MAZZOCCHI 6: ha l’arduo compito di arginare Leao e tutto sommato non sfigura. Generoso)

LUKAKU 7,5: è tornato l’animale d’area di rigore di inizio stagione. I difensori avversari non lo tengono nemmeno con le cattive maniere. Sblocca il match con un gol da bomber vero. Carro armato (dal 77′ SIMEONE s.v.)

KVARA 7,5: sempre nel vivo del gioco, aiuta la squadra anche in ripiegamento. Pesca il jolly sorprendendo Maignan da fuori. Letale (dal 77′ NERES s.v.)