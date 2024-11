Portici – Furto, in manette 37enne di Torre del Greco

ella serata di ieri, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Portici.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici- Ercolano, unitamente ai carabinieri della Stazione di Portici e a personale della Polizia Municipale, hanno identificato 125 persone, di cui 31 con precedenti di polizia ed una denunciata per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, controllati 50 veicoli e contestate 30 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, i poliziotti del locale Commissariato sono intervenuti presso alcuni box di via Gianturco a Portici per la segnalazione di un furto.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno notato un box con la serranda aperta e la serratura elettrica manomessa con un soggetto al suo interno; quest’ultimo, vistosi scoperto, si è dato alla fuga finché non è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello con la lama di 17cm pieghevole, di diversi arnesi atti allo scasso e di un set di chiavi inglesi appena asportato dal box in questione.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che il predetto aveva, altresì, forzato la serratura di un altro garage poco distante.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 37enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato nonché denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; infine, la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.