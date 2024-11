Inter- Napoli: 1-1. A Mc Tominay risponde Calhanoglu: azzurri ancora in vetta dopo il primo ciclo terribile

Finisce 1-1 il big match tra Inter e Napoli: a Mc Tominay (23°) risponde Calhanoglu (42°). Buona partita da parte degli azzurri, che affrontano a viso aperto i Campioni d’Italia in carica, senza mai soffrire gli avanti nerazzurri.

Il Napoli passa in vantaggio al 23° da azione d’angolo studiata: Kvara basso per Rrhamani, che libera Mc Tominay a 2 passi da Sommer: palla in rete.

L’Inter sembra accusare il colpo e non riesce mai ad impensierire seriamente Meret. Il pareggio arriva a minuti dal riposo: Gilmour lascia libero lo spazio a Calhanoglu per tirare, i turco la mette potente, ma centrale, e Meret ci arriva senza la dovuta cattiveria richiesta in queste occasioni.

La ripresa poteva girare a favore dei nerazzurri, quando l’arbitro Mariani vede un rigore per un fallo inesistente di Anguissa su Dumfries: Calhanoglu stavolta la mette sul palo.

Al 94° il match-point è per gli azzurri: Ngonge per Simeone, che si gira bene in area, ma la palla finisci ad un millimetro dal palo.

Pareggio tutto sommato giusto, che consente al Napoli di tenere la vetta della classifica, con un punto di vantaggio su Inter, Lazio, Fiorentina e Atalanta e due sulla Juventus.