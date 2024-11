Benevento – Turris: 2-1. Non basta una buona Turris, il Benevento rimonta con Perlingieri

La Turris cade in casa della capolista, dopo una partita ben giocata.

Gli uomini di Conte, passano in vantaggio con Nocerino, dopo pochi minuti però, si fanno raggiungere dai padroni di casa. Questi ultimi completano la rimonta ad inizio ripresa.

Primo tempo

Al 15′ Turris in vantaggio: gran gol di Nocerino, che di prima realizza dopo un assist di Boli.

Al 18′ Turris vicina al raddoppio con Casarini che a pochi passi dalla porta, dagli sviluppi di un corner, di testa spedisce alto.

Al 23′ pareggio del Benevento con Perlingieri che di testa riceve e batte Marcone.

Secondo tempo

Al 53′ la ribalta la strega. Perlingieri aggancia in area dopo una deviazione di Esempio e a tu per tu con Marcone, spedisce in rete.

Al 78′ vicinissima al pari la Turris. Nocerino colpisce di testa da ottima posizione, Nunziante però blocca.

Al 94′ Benevento ancora vicino al tris, stavolta con Manconi che solo davanti a Marcone, calcia male, colpendo l’estremo difensore.