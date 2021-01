Foto sscnapoli.it

Napoli – Parma 2-0, le pagelle: Elmas incanta, Politano arma in più

OSPINA 6: nessuna parata di particolare rilievo, si limita all’ordinaria amministrazione. Bravo nelle prese alte. Sicuro

DI LORENZO 6: resta abbastanza bloccato pensando più a tenere la posizione. Nessuna sbavatura, tiene bene quando Gervinho si fa vedere dalle sue parti. Prudente

KOULIBALY 6,5: legge bene le azioni e sbroglia qualche contropiede pericoloso dei ducali. Si esalta nei tackle e nelle uscite palla al piede. Imperioso

MANOLAS 6,5: fa valere la sua velocità sulle scorribande degli ospiti, nel complesso concede poco tenendo bene la linea per mandare in fuorigioco gli attaccanti. Reattivo

MARIO RUI 6: lascia la fascia ad Insigne preoccupandosi più della fase difensiva. Baricentro basso e pochi cross, bada al sodo quando le cose si complicano. Pratico (dal 77′ HYSAJ s.v.)

ELMAS 7: sblocca la gara con un azione travolgente mandando al bar tre difensori prima di trafiggere Sepe. A tratti sembra danzare sul pallone, sicuramente il più ispirato dei suoi. Incantevole (dal 77′ MAKSIMOVIC s.v.)

DEMME 6: solita gara ordinata e diligente, stavolta meno possesso palla e più lavoro sporco. Sgomita e combatte seguendo il piano tattico basato sulle ripartenze. Risorsa

ZIELINKSI 5,5: passo indietro rispetto alle ultime uscite. Non si accende quasi mai tra le linee, fatica a trovare spazi e guizzi per andare a concludere. Andamento lento (dal 70′ BAKAYOKO 6: entra per alzare gli argini in un momento delicato della gara. Perde un brutto pallone ma è prezioso nel rintuzzare il forcing ducale. Tignoso)

LOZANO 6,5: si porta dietro sempre l’avversario che spesso è chiamato al fallo da giallo. Fallisce una buona occasione nel primo tempo, svaria su tutto il fronte d’attacco rivelandosi una spina nel fianco per il Parma. Resta in partita sacrificandosi anche in ripiegamento. Trottola

PETAGNA 5,5: i rifornimenti sono scarsi e i cross latitano. Solito grande lavoro in protezione della palla e nel tenere alta la squadra ma praticamente non calcia mai in porta. Spuntato (dal 63′ POLITANO 7: ancora una volta incisivo quando parte dalla panchina. Sigla il 2-0 nel momento più difficile degli azzurri e scaccia via i fantasmi. Dinamismo e brillantezza al servizio dei compagni. Argento vivo)

INSIGNE 6,5: è sempre al centro della manovra offensiva. Crea diverse volte la superiorità saltando l’avversario in bello stile. Il palo gli nega la gioia del 100° gol in maglia azzurra. Elegante