Napoli – Parma 2-0, Gattuso: “Abbiamo vinto da squadra. Il gruppo è vivo e unito”

“Sono soddisfatto perchè abbiamo vinto da squadra”. Gennaro Gattuso commenta il successo azzurro contro il Parma.

“Abbiamo affrontato un avversario ostico, una squadra che ti viene sempre a pressare e che lotta su tutti i palloni. Noi siamo stati a rispondere con la stessa determinazione. Abbiamo saputo soffrire e questo per me è un merito”.

“Non avevo dubbi sul fatto che il gruppo fosse vivo e unito. Al momento purtroppo abbiamo alcune assenze, soprattutto in avanti. Ho un solo centravanti di ruolo e giochiamo ogni tre giorni. La fatica si fa sentire naturalmente”.

“Era da tempo che non vedevo la squadra così determinata e decisa agonisticamente. Mi piace questo atteggiamento perchè è quello che dobbiamo avere in ogni gara. C’è il momento per giocare di fino e quello per giocare con sacrificio”.

“Dobbiamo proseguire così e lavorare sodo. Io conosco solo la strada del lavoro. Non dobbiamo ascoltare voci esterne e restare sul pezzo per concentrarci sui prossimi impegni”.

Fonte sscnapoli.it