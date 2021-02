Napoli – Atalanta 0-0: gli azzurri limitano i danni, discorso qualificazione aperto

Il Napoli pareggia 0-0 al Maradona contro l’Atalanta nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Partita scialba degli azzurri, che portano a casa un pari prezioso alla luce di quanto visto in campo. L’esperimento del 3-4-3 di Gattuso conferisce più compattezza ma la fase offensiva e l’atteggiamento, a tratti rinunciatario, lasciano molto a desiderare. Dopo i primi venti minuti abbastanza equilibrati, la prima grande occasione della gara al 22’ è dell’Atalanta. Pessina si inserisce e a tu per tu con Ospina spara sul portiere azzurro, sulla ribattuta Freuler manda alto. Al 29’ altra ghiotta chance per gli orobici, con un incursione centrale di Toloi che arriva indisturbato in area e calcia di poco a lato. Col passare dei minuti l’Atalanta prende in mano le redini del gioco. Azzurri troppo timidi e con poche idee, mentre gli uomini di Gasperini ogni volta che avanzano danno sempre l’idea di poter far male. Gli uomini di Gattuso si rendono seriamente pericolosi solo al 43’ con Demme, che da buona posizione fa partire un diagonale che sfila a lato. Nella ripresa pronti via e l’Atalanta subito sfiora il vantaggio con Muriel, che viene chiuso da una grande uscita bassa di Ospina. Il tema tattico della partita non cambia, con gli azzurri che fanno fatica ad imbastire azioni degne di nota e gli orobici sempre vivi e propositivi. Gli ingressi di Petagna e Osimhen non scuotono il Napoli, l’Atalanta non sfonda e alla fine arriva un pari a reti bianche che lascia aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno tra una settimana.

Il tabellino

Napoli: Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Demme (66′ Elmas), Bakayoko, Hysaj, Politano (66′ Petagna), Insigne (69′ Zielinski), Lozano (82′ Osimhen). A disp.Meret, Contini, Rrahmani, Mario Rui, Ghoulam, Lobotka, Cioffi. All.Gennaro Gattuso

Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina (73′ Pasalic), Muriel (73′ Ilicic), Zapata (80′ Lammers). All. Gian Piero Gasperini

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note: ammoniti Romero, Koulibaly