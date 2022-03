Napoli- Milan: 0-1. Giroud decide il match scudetto al Maradona, Orsato e Valeri non vedono un rigore netto su Osimhen

Il Milan batte il Napoli grazie ad un gol di Olivier Giroud, che al 49’ trova l’angolo giusto per battere Ospina. Partita sostanzialmente equilibrata, che i rossoneri riescono a portare a casa grazie al cinismo sotto porta ed alla poca precisione degli avanti azzurri in occasione dell’ultimo passaggio. Da segnalare un rigore netto negato al Napoli per un fallo non rilevato dal duo Orsato – Valeri su Osimhen nel primo tempo.

Tabellino

Napoli – Milan: 0-1 (pt 0-0)

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (76′ Mertens), Lobotka (82′ Anguissa), Politano (67′ Elmas), Zielinski (82′ Lozano), Insigne (67′ Ounas), Osimhen. All. Spalletti

MILAN: Maignan; Calabria (80′ Florenzi), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali (67′ Krunic), Bennacer, Messias (80′ Saelemaekers), Kessiè, Leao (89′ Ibrahimovic), Giroud (67′ Rebic) . All. Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatori: 49′ Giroud

Note: ammoniti Rrahmani, Giroud, Osimhen, Theo Hernandez, Maignan, Ounas, Florenzi