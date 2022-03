Napoli – Milan 0-1, Spalletti: “Siamo stati poco incisivi, ma da domani dobbiamo ripartire”

“Non è mancato il gioco, abbiamo fatto quello che sapevamo all’inizio costruendo bene. Poi dopo non siamo stati capaci di fare le scelte giuste e dopo mezzora ci siamo ritrovati a soffrire”.

“Devo dire che nel primo tempo c’era un rigore netto su Osimhen. Poi nella ripresa abbiamo preso gol e lì è finita la nostra partita. Purtroppo abbiamo perso ordine e il Milan è stato bravo a prendere il campo”.

“Se lasci il pallino del gioco a loro è chiaro che finisci per trovarti sotto. Sicuramente stasera ci è mancato quel talento che altre volte abbiamo avuto. Se in queste gare non riesci a importi, allora è giusto spostarsi”.

“Ci siamo ritagliati questa possibilità di stare in cima con tanta fatica, però non abbiamo retto la tensione. Saper gestire certe partite rientra nella capacità di essere campioni. Stasera non ci è riuscito e non abbiamo mostrato la nostra qualità. Però io sono qui e da domani dobbiamo ripartire…”