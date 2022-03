Napoli – Milan 0-1, le pagelle: si salvano in pochi, male Insigne e Politano

OSPINA 6,5: ottime parate su Theo Hernandez e Saelemekers nel finale, incolpevole sul gol di Giroud. Coraggioso e pronto nelle uscite. Gatto

DI LORENZO 5,5: tanti errori in uscita e poca spinta propulsiva. Sbaglia poco in fase difensiva ma non era in giornata. Spaesato

RRAHMANI 6: sbroglia qualche situazione pericolosa, gioca facile badando poco all’estetica. Non ha colpe sul gol rossonero. Pratico

KOULIBALY 5,5: tiene in linea Giroud in occasione del gol. Per il resto non demerita buttandosi anche in avanti ma il neo resta. Macchiato

MARIO RUI 5,5: ci mette il solito vigore agonistico ma la catena con Insigne non funziona. Combatte con ardore ma combina poco. Scarico

FABIAN RUIZ 5,5: non si accende. Fatica a creare geometrie, mai usata l’arma del suo tiro da fuori. Smarrito (dal 76′ MERTENS s.v.)

LOBOTKA 6: inizia bene alzando il baricentro della squadra. Tiene tanti palloni smistandoli con maestria, cala alla distanza. Diligente (dall’82’ ANGUISSA s.v.)

POLITANO 5: sbaglia quasi sempre la scelta finale quando affonda. Poco lucido negli ultimi sedici metri. Stralunato (dal 67′ OUNAS 6,5: vicino al gol, crea scompiglio con la sua vivacità. Ottimo impatto sulla partita. Vivace)

ZIELINSKI 5,5: non incide, non trova spazi per inserirsi tra linee. Ingolfato (dall’82 LOZANO s.v)

INSIGNE 5: poco nel vivo dell’azione, qualche pennellata in avvio di match ma scompare col passare dei minuti. Ectoplasma (dal 67′ ELMAS 6: conferisce imprevedibilità alla manovra, si muove tanto. Ossigeno)

OSIMHEN 6: combatte come un ossesso, spende tante energie e a volte si defila troppo lasciando l”area avversaria sguarnita. Viene atterrato in area ma l’arbitro lascia correre. Indomito