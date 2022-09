Napoli – Liverpool 4-1, le pagelle: Zielinski gigantesco, Anguissa dominante. Kvara fenomenale

MERET 6,5: bella parata sul colpo di testa di Luiz Dias, sempre pronto nel leggere in anticipo le azioni. Bravo nelle uscite e con i piedi. Incolpevole sul gol. Esaltato

DI LORENZO 6,5: prezioso nelle diagonali e nel dare man forte ai centrali quando il Liverpool alza la testa. Non arriva molto sul fondo lasciando ampio spazio alle scorribande di Politano e Lozano. Presente

RRAHMANI 7: sempre puntuale e preciso nelle chiusure, si fa valere sulle palle alte. Dalle sue parti difficilmente si passa. Insormontabile

KIM 7: solita grinta e personalità nel coprire la sua zona e far ripartire l’azione da dietro. Non manca qualche eccesso di sicurezza ma nel complesso concede pochissimo dimostrando grande forza e compattezza. Muraglia

OLIVERA 6,5: sembra ancora troppo timido in fase di spinta ma ha gamba. Rischia poco giocando in maniera pulita ed ordinata. Soldatino (dal 74′ MARIO RUI s.v.)

LOBOTKA 7,5: ennesima gara da professore in mezzo al campo eludendo sistematicamente la pressione avversaria. Tocca tantissimi palloni catalizzando la costruzione del gioco. Il primo passaggio lo sbaglia all’85’, crescita esponenziale per lo slovacco. Onnipotente

ANGUISSA 7,5: grande lavoro in entrambe le fasi, va in rete al culmine di un azione da Play Station. Spadroneggia in mediana facendo valere centimetri e qualità, sia in appoggio che negli inserimenti. Dominante

ZIELINSKI 8: partita sontuosa. Si procura e trasforma il primo rigore, da manuale l’azione con la quale manda in porta Anguissa per il 2-0. Tra le linee fa quello che vuole, nella ripresa trova la doppietta con un pregevole tocco sotto misura dopo la ribattuta di Alisson. Gigantesco (dal 74′ ELMAS s.v.)

POLITANO 6,5: non ruba l’occhio ma partecipa attivamente alla manovra azzurra con grande vivacità. Non si vede molto in zona gol ma fa tanto movimento e dialoga bene con i compagni. Eclettico (dal 57′ LOZANO 6,5: ottimo impatto sul match, quando punta l’uomo crea sempre qualcosa di importante. Prova diverse volte la conclusione, sempre nel vivo del gioco offensivo. Vivace)

OSIMHEN 7: pronti via e lanciato a rete colpisce il palo esterno aggirando Alisson. Si guadagna il secondo penalty ma lo calcia molto male. Mezzo voto in meno per l’errore ma ottima prestazione, sfrutta le praterie lasciate dal Liverpool creando scompiglio. Costretto ad uscire per un problema muscolare. Tarantolato (dal 41′ SIMEONE 7: gli bastano tre minuti per trovare il primo gol in maglia azzurra, un comodo tap in ma da attaccante di razza. Sa occupare bene l’area di rigore avversaria, importante nel difendere palla e fare a sportellate con i difensori inglesi. Opportunista)

KVARA 7,5: giocatore di livello assoluto. Manda in tilt la difesa inglese con giocate da capogiro, tra cui quella con la quale manda in gol Simeone a porta vuota. Van Dijk sulla linea gli nega la gioia del gol, quando prende palla sono dolori per gli avversari. Fenomeno (dal 57′ ZERBIN 6,5: entra con grande voglia e personalità, diverse belle giocate e discreta pericolosità negli ultimi sedici metri. Ha carattere e qualità su cui lavorare. Diamante grezzo)