Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Di Lorenzo: “Liverpool grande squadra, dobbiamo giocare con coraggio e personalità”

“Domani ci vorrà coraggio e personalità per affrontare un avversario così forte“. Giovanni Di Lorenzo parla alla vigilia del match contro il Liverpool. Il capitano azzurro traccia le linee soprattutto emotive che dovranno caratterizzare la prestazione.

“Tornare a giocare la Champions League dopo 2 anni è importantissimo per la squadra e per il Club. E’ una competizione alla quale il Napoli merita di partecipare. Andremo in campo con tanta voglia e molta determinazione e con la spinta del nostro pubblico siamo certi di poter disputare una bellissima partita“.

“Abbiamo tante motivazioni per affrontare il Liverpool, una squadra di spessore enorme che ha vinto tanto. Noi dobbiamo andare in campo con rispetto ma senza timore perchè non bisogna farsi schiacciare soprattutto psicologicamente“.

“Siamo un gruppo sostanzialmente giovane ma in partite così qualche rischio va preso. Dobbiamo mettere in campo tutta la nostra qualità e cercare anche la giocata. Ribadisco che ci vorrà equilibrio ma anche personalità perchè contro campioni come quelli che ci saranno di fronte domani bisogna avere grande attenzione ma anche tanto coraggio per provare a superarli proponendo il nostro calcio”.

“Il Liverpool lo abbiamo già affrontato e lo abbiamo anche battuto, ma ogni sfida con loro ha sempre una difficoltà altissima e tanto fascino. Abbiamo tanta voglia di confrontarci con una squadra fortissima e titolata in Europa. Sono sicuro che la cornice dei tifosi e il clima dello Stadio Maradona ci darà una spinta immensa per andare al massimo fino all’ultimo minuto“.

“Siamo in un Girone difficile formato da Società di grande storia. Il nostro obiettivo è quello di superare il turno perchè crediamo alle nostre potenzialità. Bisognerà pensare gara dopo gara, vivere al massimo ogni partita e dimostrare di poter stare tra le migliori squadre d’Europa“.