Napoli – Liverpool 4-1, Spalletti: “Grande prestazione, vittoria meritata ma adesso voglio continuità “

E’ stata una grande prestazione e una vittoria che abbiamo pienamente meritato“. Luciano Spalletti soddisfatto ma anche molto centrato sul percorso azzurro.

“E’ un risultato importante che va parametrato al valore dell’avversario. E’ stato fondamentale aver giocato il nostro calcio con continuità senza mai rallentare. Il Liverpool ha uno spessore assoluto ed è una prova di qualità quella fornita dai miei ragazzi”.

Aveva detto: non firmo per il pari…

“Io mai potrei firmare per un pareggio, non potrei mai mettere dei limiti ai miei uomini. Oltretutto ho un gruppo che ha forza, ambizione e voglia di vincere sempre”.

“Adesso manteniamo la testa bassa per proseguire a lavorare. Non ci sono trionfalismi, c’è una grande prestazione che va ripetuta anche nelle prossime gare. Non abbiamo alcuna presunzione, quando si veste la maglia del Napoli questo è l’atteggiamento che ogni giocatore deve avere in campo sempre“.

“Domani ci si allena in vista dello Spezia e si prosegue sulla nostra strada. Abbiamo iniziato bene, sono soddisfatto della mentalità dei ragazzi e della qualità di gioco. Ma siamo all’inizio e il percorso che abbiamo davanti richiede sempre la massima intensità in ogni partita”.