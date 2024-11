Napoli – Roma 1-0, le pagelle: Lukaku decisivo, Di Lorenzo un martello

MERET 6: mai seriamente impegnato, presente nelle uscite. Spettatore

DI LORENZO 7: gioca a tutta fascia, non rischia nulla alle sue spalle e si sgancia tantissimo. Bellissima la giocata per il gol di Lukaku. Martello

RRAHMANI 6,5: mette la museruola a Dobvyk, dalle sue parti difficilmente si passa. Solido

BUONGIORNO 6,5: fa valere centimetri e tempismo nelle chiusure. Ha vita facile, gioca con grande autorevolezza. Colonna

OLIVERA 6,5: molto propositivo, mette qualche pallone pericoloso in area. Bene anche in ripiegamento. Stantuffo

ANGUISSA 6,5: soffre poco nel fare filtro, si alza spesso partecipando attivamente alla manovra offensiva. Spavaldo (dall’86’ MAZZOCCHI s.v.)

LOBOTKA 6,5: gestisce palla e smista con la solita maestria. Gran lavoro anche in fase difensiva. Importante

MCTOMINAY 6,5: sempre nel vivo del gioco, va vicino al gol con un destro tagliente. Velenoso

POLITANO 6,5: vicino al gol in avvio, gran lavoro in entrambe le fasi di gioco. Instancabile (dall’86’ FOLORUNSHO s.v.)

LUKAKU 7: trova la zampata vincente da rapace d’area. Dialoga bene con i compagni diventando punto di riferimento. Decisivo (dal 79′ SIMEONE s.v.)

KVARA 5,5: ci prova sempre ma sbatte spesso sul diretto marcatore. Avvia l’azione del gol, non mancano buone giocate ma resta al palo. Imbottigliato (dal 67′ NERES 6,5: ottimo impatto, va vicinissimo al gol nel finale. Elettrico)