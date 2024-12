Torre del Greco – Festa dellโ€™Immacolata, confermata la girata del carro il 7 Dicembre. Ecco tutto il programma

๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐š๐ญ๐จ ๐ฌ๐ญ๐š๐ฆ๐ฉ๐š

Come giร anticipato dai media, per avverse condizioni meteo,

๐ฅ๐š ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ž๐ง๐ง๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ’๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐š๐œ๐จ๐ฅ๐š๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ’๐Ÿ– ๐๐ข๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐žฬ€ ๐ซ๐ข๐ง๐ฏ๐ข๐š๐ญ๐š ๐š ๐๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐๐ข๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ:๐ŸŽ๐ŸŽ. ๐‘๐ข๐ฆ๐š๐ง๐ž ๐ข๐ง๐ฏ๐š๐ซ๐ข๐š๐ญ๐จ ๐ฅ’๐จ๐ซ๐š๐ซ๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐†๐ข๐ซ๐š๐ญ๐š ๐๐ž๐ฅ ๐œ๐š๐ซ๐ซ๐จ ๐ข๐ฅ ๐Ÿ• ๐๐ข๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž:

– la Basilica aprirร alle ore 12:00 e alle 14:00, come da tradizione il carro sarร esposto alla navata centrale.

๐†๐ข๐จ๐ซ๐ง๐จ ๐Ÿ– ๐๐ข๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž ๐’๐จ๐ฅ๐ž๐ง๐ง๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ’๐ˆ๐ฆ๐ฆ๐š๐œ๐จ๐ฅ๐š๐ญ๐š.

Alle Sante Messe giร previste aggiungiamo una celebrazione alle ore 12:00 e un’altra alle ore 17:00.

Gli orari delle Sante Messe sono

– ore 00:00 Con celebrazione dei battesimi

segue l’adorazione sino alle 3:30

ore 4:00 | ore 6.00 |

๐Ÿ•ฃ ore 8.30

Con i portatori del Carro in camice e le autoritร civili e militari

Con l’atto di affidamento della cittร all’Immacolata

ore 10:30 | ore 12:00 | ore 17:00 | ore 19:00

ore 21 – Preghiera della Buona notte a Maria

Viviamo con la stessa fede, lo stesso Amore e con rinnovato Spirito di devozione questo 8 dicembre 2024.

ร‰ la Madonna che accoglie noi tra le sue braccia materne, รฉ Lei che ci ridona la Speranza; รฉ lei che riaccende in noi la Fiducia che un giorno il sole spunterร su questa umanitร che soffre per le guerre, per la fame, per la malattia ma che continua a sperare.

Questa domenica l’Immacolata ci attende in Basilica, per portarci a Gesรน attraverso i sacramenti della confessione e della eucarestia e preparare ancor di piรน i nostri cuori e il cuore della nostra cittร ad accoglierla solennemente in processione il 15 dicembre.

Buon Cammino