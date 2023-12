Napoli – Inter 0-3, le pagelle: Meret frustrato, difesa affondata

MERET 5: può poco sul bolide di Chalanoglu e sul gol di Barella, ma sul terzo poteva fare molto di più. Non sembra sereno. Frustrato

DI LORENZO 5,5: incide poco in fase di spinta, qualche sbavatura non da lui. Stanco

RRAHMANI 5: fatica a tenere compatta la retroguardia, affonda nella seconda parte del match. Sovrastato

OSTIGARD 5,5: fa sentire muscoli e centimetri, non demerita ma anche lui cala molto dopo lo 0-2. Sgonfiato

NATAN 5: adattato a sinistra non parte nemmeno male provando a partecipare alla manovra. Cala vistosamente e dalle sue parti l’Inter sfonda troppo. Svanito (dall’87’ ZERBIN s.v.)

ANGUISSA 5,5: buon primo tempo, nella ripresa perde ritmo e dinamismo sbagliando troppo. Svagato

LOBOTKA 6: alimenta il possesso palla azzurro, clamoroso il fallo subito da Lautaro in occasione del primo gol. Zavorrato (dal 75′ ZIELINSKI s.v.)

ELMAS 6: regala giocate eleganti e chiama Sommer al miracolo nel primo tempo. Velenoso (dal 75′ LINDSTROM s.v.)

POLITANO 6: colpisce una traversa clamorosa e resta sempre nel vivo del gioco. Nella ripresa si vede di meno. Alti e bassi (dal 68′ RASPADORI 5,5: incide poco, ottiene pochi palloni giocabili. Abulico)

KVARA 5,5: impegna Sommer nel secondo tempo, prova sempre a creare scompiglio ma con risultati alterni. Spesso viene murato e non trova il varco giusto. Imbottigliato

OSIMHEN 5,5: da lui ci si aspetta molto di più. Vicino al gol di testa, nel complesso viene chiuso bene dai centrali nerazzurri e trova poco la profondità. Ingabbiato