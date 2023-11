Real Madrid – Napoli 4-2, le pagelle: Simeone esaltante, male Meret e Natan. Anguissa sugli scudi

MERET 5: compie due grandi parate che tengono in partita gli azzurri, poi la frittata che spiana la strada per la vittoria del Real. Incolpevole sulle altre reti dei blancos. Folle

DI LORENZO 6: suo l’assist per la rete di Simeone, si propone spesso e non ha grosse colpe in fase difensiva. Coraggioso

RRAHMANI 5,5: arretra troppo in occasione del gol di Rodrygo, non è facile tenere a bada i funamboli del Real. Asfaltato

NATAN 5: si perde Bellingham sul gol, poi anche Joselu che manda alto a porta vuota. Troppi buchi, spesso fuori posizione. Inguardabile

JUAN JESUS 5,5: soffre molto la velocità degli attaccanti madrileni, fatica a tenere il passo. Travolto (dall’87’ ZANOLI s.v.)

ANGUISSA 7: gioca a tutto campo diventando importante per entrambe le fasi. Butta giù la porta con il siluro che vale il 2-2. Scatenato

LOBOTKA 6: prova sempre a catalizzare la manovra impostando dal basso, si sacrifica molto anche in contenimento. Soldatino (dall’87’ RASPADORI s.v.)

ZIELINSKI 5,5: non mette in campo la solita creatività ed eleganza. A tratti poco coinvolto nella manovra offensiva. Nebuloso (dal 65′ ELMAS 5,5: nessun sussulto degno di nota. Poco incisivo)

POLITANO 5,5: ci mette la solita caparbietà e dinamicità ma non trova la giusta pericolosità negli ultimi sedici metri. Tocca molti palloni ma non incide. Innocuo (dal 77′ CAJUSTE s.v.)

SIMEONE 7: bravo ad attaccare lo spazio ed avventarsi sull’assist di Di Lorenzo per il gol del momentaneo vantaggio. Sgomita e si sbatte per far salire la squadra, tanto sacrificio anche in ripiegamento. Esaltante (dal 46′ OSIMHEN 5,5: non ottiene molti palloni giocabili, diversi lanci lunghi sui quali non può arrivarci. Non riesce a rendersi pericoloso. Abulico)

KVARA 6,5: bella la pennellata per Di Lorenzo sul gol di Simeone, prova sempre a dare linfa all’azione offensiva con le sue progressioni. Tiene sempre in ansia i diretti marcatori. Tarantolato