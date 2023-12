Napoli-Inter: 0-3. Azzurri ancora sconfitti al Maradona: due errori arbitrali condannano il Napoli

Finisce 3-0 per l’Inter il biglietto match dello Stadio Diego Armando Maradona; a decidere la gara le reti di Calhanoglu, Barella e Thuram. Protagonista assoluto del match l’arbitro Massa che, con la complicità del Var, commette 2 errori decisivi, che alla fine indirizzano la farà verso la sponda nerazzurra: al 44′ non vede un dallo netto si Lobotka di Lautaro, convalidando la rete dello 0-1; nella ripresa nega un rigore netto al Napoli giudicando un fallo netto di Acerbi su Osimhen come un normale contrasto di gioco. Episodi che hanno condizionato una gara che gli uomini di Mazzarri hanno giocato alla pari contro l’Inter.

Sconfitta pesante che allontana gli azzurri dalla vetta, or lontana 11 punti.

Napoli 0-3 Inter (pt 0-1)

Reti: Calhanoglu 44, Barella 62, Thuram 85

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan (Zerbin 87), Anguissa, Lobotka (Zielinski 75), Elmas (Lindstrom 75), Politano (Raspadori 68), Kvaratskhelia, Osimhen

Coach: MazzarriINTER: Sommer; Darmian (Bisseck 87), De Vrij (Carlos Augusto 18), Acerbi, Dumfries (Cuadrado 77), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (Frattesi 77), Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram (Arnautovic 87)

Coach: Inzaghi