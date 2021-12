Napoli – Empoli 0-1, Spalletti: “Non abbiamo avuto lucidità, dovevamo essere più incisivi”

“Non siamo stati bravi stasera, ho visto poca lucidità”. Luciano Spalletti commenta il match contro l’Empoli.

“Se guardiamo la partita nel complesso, abbiamo chiuso più volte l’Empoli in area ma non siamo riusciti a concretizzare la maggiore spinta”.

“Poi se un episodio non va bene a te, certe volte capita l’opposto e vieni penalizzato. Non siamo stati fortunati nei momenti chiave della gara”.

“Se devo guardare l’aspetto tecnico, non siamo riusciti a non dare riferimenti all’avversario e questo è stata una nostra mancanza. Però gli episodi non ci hanno certo favorito”.

Sulle sostituzioni: “Zielinski non stava bene, ci siamo spaventati. Poi per fortuna non ha nulla però non se la sentiva di rischiare. Insigne e Anguissa sono entrati ma entrambi non erano ancora al top. Sono cose che capitano, ma va anche detto che sono varie partite in cui mancano tanti giocatori. A volte servono le giocate decisive e la zampata qualitativa, però dovevamo certamente gestire meglio la gara”.