Napoli- Empoli: 0-1. Seconda sconfitta per gli azzurri al Maradona, la vetta si allontana sempre di più

Seconda sconfitta consecutiva al Diego Armando Maradona per gli uomini di Spalletti, oggi guidati da Domenichini, che si arrendono ad un ordinato Empoli per 1-0: di Cutrone al 35’ della ripresa la rete che decide il match. Nonostante la sconfitta gli azzurri controllano il match per tutti e 90 minuti, ma pagano la poco lucidità sotto porta e la buona sorte degli avversari, salvati da due legni ( 23’ Elmas e 73’ Petagna) e con un gol scaturito da un rimpallo. Azzurri ora quarti, scavalcati anche dall’Atalanta.

Tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme (18′ st Anguissa), Zielinski (22′ Insigne) ; Lozano (18′ st Politano), Ounas, Elmas (42′ st Malcuit); Mertens (18′ st Petagna. A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Manolas. Allenatore: Domenichini (Spalletti squalificato)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto (37′ st Viti), Parisi; Zurkowski (34′ st Bandinelli), Stulac (19′ st Ricci), Henderson (18′ st Haas); Bajrami (19′ st Di Francesco); Cutrone, Pinamonti. A disposizione: Ujkani, Tonelli, Fiamozzi, Marchizza, Romagnoli, La Mantia, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 35′ st Cutrone (E)

NOTE: Ammoniti: Zurkowski (E). Recupero: 2’pt, 6’st